Україна планує будівництво двох нових військово-морських баз

Про це повідомив заступник голови офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, підписаний в Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні із залученням британських фахівців. Тепер в України є шанс захистити своє море від вторгнення Росії.

"Ми говоримо про те, що нам потрібні кілька сучасних військово-морських баз. Повинні обробити британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі Військово-морські здібності як у Великобританії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна - на Азовському", - зазначив Жовква.

Він також зазначив, що в ході візиту президента України Володимира Зеленського до Британії обговорювалися конкретні терміни будівництва. Але в меморандумі немає кількісних показників або цифр.

Також раніше повідомлялося, що Одеса прийняла натовський ракетоносець ВМС Великої Британії, який налякав Росію, поява якого, як кажуть військові фахівці, викликало у Росії паніку, адже вони виглядають безпорадними перед таким судном.

В результаті його появи у водах Чорного моря влада РФ віддала наказ та була змушена перекрити доступ до Криму, половині Чорного моря, а також доступу до Керченської протоки. Причиною такого рішення вони назвали проведення військових навчань.

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