Україна і Великобританія підписали важливу угоду про співпрацю у різних галузях

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.

Так, 8 жовтня, під час візиту керівництва України на чолі з президентом Володимиром Зеленським було підписано угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство з Великобританією.

Підписання цього документу Кулеба назвав історичним моментом.

"Історичний момент: угода підписана. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше співпраці між Україною і Великобританією. Два флангу Європи - Західний і Східний - стали ще ближче", - написав він.

Слід зазначити, що документ, підписаний під час візиту глави держави Володимира Зеленського в Лондон, замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією після Brexit.

Також Кулеба повідомив, що у Лондоні обговорили безпекову співпрацю України та Великої Британії із радником прем‘єр-міністра Девідом Кваррі.

"Нова Угода відкриває нові амбітні перспективи. Говорили про безпекові виклики мілітаризації Криму і про спільну протидію гібридним загрозам, зокрема з боку РФ", - йдеться в повідомленні.

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