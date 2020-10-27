Реджеп Тайип Эрдоган не признает ни российской оккупации полуострова, ни суверенитета над ним Украины

В частности, Эрдоган якобы заявил, что временно оккупированный Росией Крым по праву должен принадлежать его стране.

О такой позиции политика написало турецкое издание Haberler, передает Обозреватель.

В статье отмечается, что Эрдоган не видит Крым российским, но и не считает его территорией Украины.

Как утверждают журналисты, турецкий лидер убежден, что Россия в 1783 году несправедливо отобрала Крымский полуостров у Османской империи. Следовательно, эту землю "нужно вернуть для прогресса современной Турции".

Также ранее сообщалось, что Рэджеп Эрдоган затеял очень тонкую игру для окончательного поражения России на внешнеполитической арене, и война в Карабахе – один из способов добиться этого быстрее всего.

Обострение на Кавказе в этот раз отличается от всех предыдущих тем, что за армией Азербайджана стоит Турция, которая уже успешно "обломала" Россию в Сирии, не дав той прорваться к сирийско-турецкой границе и убрав российско-сирийского террориста Хафтара в Ливии.

Турции не нужен полный контроль над Карабахом, как не нужен он и Азербайджану, поскольку в противном случае без резни и геноцида не обошлось бы.

Напомним, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.