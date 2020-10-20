У Путіна немає варіантів

Туреччина показала свою перевагу над Росією, підтримавши Україну

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав недавній коментар глави Туреччини під час зустрічі з його українським колегою.

"...Туреччина не визнала і не визнає незаконну анексію Криму. Ми з Україною продовжимо надавати підтримку наших кримсько-татарських братів, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами...".

Таким чином Ердоган дав чітко зрозуміти Кремлю, що ніякого впливу РФ на Туреччину не має.

"Туреччина, яка займає місце в другому, а то і третьому ешелоні світової політики, без найдрібніших для себе проблем буквально зневажає кремлівськими бандитами, прекрасно усвідомлюють, що це за публіка", - зазначив Мурід.