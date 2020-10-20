Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав недавній коментар глави Туреччини під час зустрічі з його українським колегою.
"...Туреччина не визнала і не визнає незаконну анексію Криму. Ми з Україною продовжимо надавати підтримку наших кримсько-татарських братів, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами...".
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Таким чином Ердоган дав чітко зрозуміти Кремлю, що ніякого впливу РФ на Туреччину не має.
Нагадаємо, Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Туреччину і зустрівся з президентом республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Сторони обговорили взаємини між Україною і Туреччиною. Також було підписано ряд двосторонніх документів.
Нагадаємо, Вігірінський назвав три ключові домовленості Зеленського з Ердоганом.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Ердоган розкусив Путіна і позбавив того звання головного миротворця.