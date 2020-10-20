Туреччина показала свою перевагу над Росією, підтримавши Україну

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав недавній коментар глави Туреччини під час зустрічі з його українським колегою.

"...Туреччина не визнала і не визнає незаконну анексію Криму. Ми з Україною продовжимо надавати підтримку наших кримсько-татарських братів, які є важливим елементом історичного та гуманітарного зв'язку між нашими країнами...".

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Таким чином Ердоган дав чітко зрозуміти Кремлю, що ніякого впливу РФ на Туреччину не має.

"Туреччина, яка займає місце в другому, а то і третьому ешелоні світової політики, без найдрібніших для себе проблем буквально зневажає кремлівськими бандитами, прекрасно усвідомлюють, що це за публіка", - зазначив Мурід.

Владимир Путин, Рэджеп Эрдоган

За словами експерта, Ердоган прекрасно розуміє, що відповідати Путіну нічим.
 
"Всі його близькосхідні і африканські авантюри цілком і повністю залежать від Туреччини. Перервавши хоча б на час постачання Хмейміма, Ердоган поставить їх на межу катастрофи. Причому відразу. І ніяких варіантів вирватися з цього капкана у Путіна тепер немає", - прояснив експерт.

Володимир Путін

"Церемонитися з кремлівськими інфузоріями теж ніхто особливо не збирається. Коли треба - їм просто вказують на місце, яке вони насправді займають. І продовжують робити свої справи", - підсумував Мурід.

Нагадаємо, Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Туреччину і зустрівся з президентом республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Сторони обговорили взаємини між Україною і Туреччиною. Також було підписано ряд двосторонніх документів.

Нагадаємо, Вігірінський назвав три ключові домовленості Зеленського з Ердоганом.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

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