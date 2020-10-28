Обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа бурно отреагировала на провал на местных выборах, заявив, что ее "предали и продали"

Так, по предварительным данным параллельного подсчета голосов, Штепа занимает третье место на выборах мэра Славянска Донецкой области. На своей странице в Facebook политик заявила, что люди, которые проголосовали в ее пользу, не продали ее "ни за 30 сребреников, ни за громкие фальшивые обещания с трибун".

"Мне хотелось бы знать вас лично, чтобы оставить ваши контакты в своем телефоне и удалить тысячи пустых фамилий, заполнивших в нем память", – обратилась скандальная экс-мэр к своим избирателям.

Более того, Штепа заявила, что против нее якобы развернули проплаченную кампанию.

"Люди, ау, а куда делись проплаченные ролики о том, какая я плохая? И почему перестали звонить жителям Славянска о сланцевом газе, якобы мною добываемом? И о том, что я умерла и не надо за меня голосовать. Ладно, одни мрази это писали, чтобы уничтожить меня, но вы зачем в это верили? Ах, люди, люди, один вопрос: вам хоть стыдно, что вы меня предали, и не жгут деньги, за которые вы меня продали?" – возмутилась Штепа.

Она также заявила, что "отдала" людям обещанные 10 детских площадок, а могла и "вернуть назад".

Отметим, большинство украинцев возмутил уже сам факт участия Штепы в местных выборах.

"Предвыборный слоган наверное был "Сдала раз, сдам ещё", "Неужели у людей пропала память?", "Как за нее вообще мог кто-то проголосовать?", "Сепарша должна быть на нарах, а ее в мэры. Слов нет", "Штепа... Жесть. Эта страна обречена", «Что она вообще там», - писали в Сети.

Напомним, что Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 по 2014 год. Она была задержана в июле 14 года. Ей объявили подозрение по статьям "терроризм", "посягательство на целостность страны" во время оккупации города боевиками Стрелкова-Гиркина. Сама же Штепа утверждала, что не сотрудничала с оккупантами, а "пыталась освободить заложников".

Уже в 2017 году суд освободил ее из-под стражи под домашний арест, после чего дело было отправлено на рассмотрение в суд Харькова.

Также Неля Штепа запомнилась тем, что звала Владимира Путина "зайти в Славянск". Такое заявление со слезами на глазах она сделала в интервью российским пропагандистам весной 2014 года.

"Я прошу Владимира Владимировича, как единственная женщина-мэр. Зайдите в этот город, станьте и защитите меня", - заявляла она и утверждала, что видит в Путине "настоящего мужчину".

Напомним, результат Штепы, звавшей Путина на Донбасс, ошеломил украинцев"Должна быть на нарах, а не мэром".

Также Politeka сообщала, что Неля Штепа, звавшая Путина в Украину, в шаге от кресла мэра, фото: "Пробили очередное дно".

Ранее Politeka писала, что освобожденную Штепу подозревают в расправе над украинским офицером: что известно.