За бездіяльність у боротьбі з пандемією коронавірусу вищі посадовці мають нести кримінальну відповідальність
Таку позицію в ефірі ток-шоу «Право на владу» висловив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.
«За те, що за пів року не було профінансовано ПЛР-лабораторій, не закуплено кисневі маски й кисневі концентратори. Не обладнані кисневі точки для порятунку людей і не придбані апарати КТ. Сьогодні фальсифікують статистичні дані про кількість хворих і померлих, але вже завтра, коли не буде в лікарнях місць, людей лишатимуть на вулицях!» – сказав він.
На переконання Ігоря Палиці, саме боротьба з епідемією має бути підставою для термінових засідань РНБО, але цього не відбувається.
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«Ми стали свідками, як терміново зібралася РНБО визначати, що там відбулося з Конституційним Судом. Але я не пам’ятаю жодного засідання РНБО за останні три місяці з приводу коронавірусу. У нас трагедія: війна й епідемія – оцим має РНБО займатися! Чому жодного разу вона не зібралася, не взяла за вуха Шмигаля, міністра охорони здоров’я, міністра фінансів і не спитала: що ви робите?!» – заявив Ігор Палиця.