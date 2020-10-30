За бездіяльність у боротьбі з пандемією коронавірусу вищі посадовці мають нести кримінальну відповідальність

Таку позицію в ефірі ток-шоу «Право на владу» висловив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

«За те, що за пів року не було профінансовано ПЛР-лабораторій, не закуплено кисневі маски й кисневі концентратори. Не обладнані кисневі точки для порятунку людей і не придбані апарати КТ. Сьогодні фальсифікують статистичні дані про кількість хворих і померлих, але вже завтра, коли не буде в лікарнях місць, людей лишатимуть на вулицях!» – сказав він.

На переконання Ігоря Палиці, саме боротьба з епідемією має бути підставою для термінових засідань РНБО, але цього не відбувається.

«Ми стали свідками, як терміново зібралася РНБО визначати, що там відбулося з Конституційним Судом. Але я не пам’ятаю жодного засідання РНБО за останні три місяці з приводу коронавірусу. У нас трагедія: війна й епідемія – оцим має РНБО займатися! Чому жодного разу вона не зібралася, не взяла за вуха Шмигаля, міністра охорони здоров’я, міністра фінансів і не спитала: що ви робите?!» – заявив Ігор Палиця.