Грошова допомога в Кіровоградській області доступна внутрішньо переміщеним особам за програмою УВКБ ООН. Розмір виплат залежить від категорії вразливості та становить від 2 000 до 12 300 гривень.

Грошова допомога в Кіровоградській області надається внутрішньо переміщеним особам через міжнародних партнерів — у регіоні працюють центри реєстрації програми УВКБ ООН (Агентства ООН у справах біженців). З квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Сума виплати залежить від того, до якої пріоритетної групи належить родина: евакуйовані, постраждалі від обстрілів, мешканці прифронтових територій або найбільш вразливі ВПО з ускладненим доступом до державної допомоги.

Скільки можна отримати

Для тих, хто проживає у межах 0–50 км від прифронтових громад або українсько‑російського кордону, передбачено 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців із можливістю виплати всієї суми одним платежем.

Евакуйовані, які покинули домівки через обстріли чи офіційні накази про евакуацію, можуть претендувати на 12 300 гривень на особу — це одноразова виплата строком на 3 місяці. Таку саму суму отримують домогосподарства, які постраждали від обстрілів і зазнали різкого зростання витрат або втрати доходу.

Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати, можуть розраховувати на 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Цю допомогу призначають лише за направленням — прямої реєстрації через центри немає.

Окремо діє програма для тих, хто повернувся до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців, проживає там щонайменше 3 місяці й має високий рівень вразливості. Їм виплачують 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців (загалом 10 800 гривень) одним платежем.

Як зареєструватися та які документи потрібні

Реєстрацію проходять у центрах партнерів УВКБ ООН, які працюють у 16 областях, зокрема в Кіровоградській. Також можна подати онлайн-заявку в черзі — інформацію про запис публікують на сайті r2p.org.ua.

Для оформлення грошової допомоги в Кіровоградській області потрібні: податковий номер, паспорт або інший документ із правильним написанням імені, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, документ про опікунство та медичний висновок у разі інвалідності.

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