Муниципальные выборы, которые в большинстве украинских городов уже завершились, убрали препятствия для повышения коммунальных тарифов.

Это событие прокомментировал политический видеоблогер Сергей Корнак. По его словам, уже с начала ноября цена на газ должна увеличиться на 30 процентов (теперь его кубометр для населения будет стоит 8,8 гривны), а на электроэнергию – на все 40.

«Это приговор. На чём это отразится? Наши котельные перевели на газ, все ТЭЦ - то есть у всех, у кого подключено центральное отопление, тарифы вырастут на 40 процентов. Они и так были не дешевыми, 60-80 гривен за квадратный метр, теперь будет около 100», - отмечает обозреватель.

Корнак указал, что прежде на двухкомнатную или даже трёхкомнатную квартиру в месяц уходило максимум две с половиной тысячи. Теперь же цифра возрастёт до 4-5 тысяч.

Видеоблогер напомнил, как минувшим летом государство скупало газ – в тёплое время он стоит гораздо дешевле. Теперь созданы огромные запасы этого топлива, возникла острая нужда в нём – и оно будет продаваться по намного завышенной цене.

«Это делается потому, что стимула экономики нет. Налоги с нас можно собрать только путем повышения тарифов. Понимаете, сейчас прошел аудит «Нафтогаза», и у них дыра. Пропало 75 миллиардов гривен – 3 миллиарда долларов. Все это просто чтобы отбить 3 миллиарда», - говорит Сергей Корнак.

Ещё больше проблем несёт подорожание электричества, стоимость которого так или иначе закладывается в цену очень многих товаров. Следовательно, подорожают и они.

По словам Корнака, поражение «Слуги народа» на местных выборах показало, что Зеленский и его команда уже не могут рассчитывать на народную поддержку, следовательно, и добиваться её нет смысла. Стоит действовать, не оглядываясь на мнение избирателей.

«Вот так быстро превращается любовь народа в ненависть, вот так рождаются диктаторы. Завоевать любовь народа, можно только исполнив свои предвыборные обещания, посадив козлов, воров. Всего этого нет, справедливости – нет. Поэтому теперь надо окружить себя охраной и плевать на всех», - резюмирует Сергей Корнак.

Раньше объяснялась причина дороговизны газа для украинцев.

Также сообщалось об изменении порядка начисления тарифов.