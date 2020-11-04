Политический обозреватель и видеоблогер Сергей Корнак решил обратить внимание украинских граждан к нынешней власти, а именно к пятому президенту Петру Порошенко

Блогер не жалел слов и без лишней скромности вспомнил все неприятные моменты во время правления бывшего главы государства.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.

Так, блогер напомнил украинцам все обещания, которые так и не выполнил Порошенко, а также его отношения с главой РФ Владимиром Путиным.

"Порошенко – это такой рок судьбы для Украины, это абсолютное зло, потому что человек может ради власти, ради достижения своих целей пойти по трупам, что он и сделал", - критикует Петра Порошенко видеоблогер Сергей Корнак.

В тот период, когда Украиной правил Петр Порошенко, точнее только сел в кресло главы государства, он говорил о войне на Донбассе. Он заявлял о том, что война в восточной части страны продлится всего 2 недели. Тем не менее, украинцы видят, что вражеская атака на Востоке длится уже 6 лет.

Также Корнак подчеркнул и отношение Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам блогера, бывший глава Украины и нынешний российский гарант находится в весьма близких отношениях.

Политический эксперт напомнил украинцам, как 6 лет назад на территории государства царил политический настрой, и страна была объединена. Но когда началась аннексия Крымского полуострова и война на Востоке, то все это кардинально изменилось.

Кроме того, он достаточно резко выразил свое недовольство со стороны обычного гражданина. Корнак подчеркнул, что в Украине совершенно нет справедливости, поскольку всех, кто не придерживается правил, считают врагами.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак гневно высказался насчет бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили.

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