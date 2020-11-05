Политический аналитик Сергей Корнак говорит, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" проиграла на выборах

Известный блогер утверждает, что, даже не смотря на свои бесконечные ресурсы и богатства, огромную власть и влияние, украинский народ не проголосовал за партию ОПЗЖ.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.

"Меня порадовал один момент, что они не победили. Таких ресурсов, как у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и этой гопкомпании, не было ни у кого", - без каких-либо сомнений и стеснений сообщил предприниматель Сергей Корнак.

Также украинский аналитик сказал, что выгоду от государства должны иметь не меньшинства граждан, а наоборот, большинство украинских граждан.

На данном этапе выгода - на стороне элиты, которая сама себя и прозвала, эта элита состоит из 15 процентов населения Украины. Она включает в себя различных чиновников, не обязательно профессиональных, госслужащих, непрофессиональных сотрудников правоохранительных органов и прочих личностей, которые находятся у власти.

По словам Корнака, это народ, который остался еще со времен правления президента Виктора Януковича.

Помимо этого, предприниматель, не сдерживаясь, говорит, что во главенстве должны находиться большинство, а не меньшинство.

"Система простая, самое важное - не допустить опять этот русский мир. Как они красиво говорят, как они красиво всех нас увещают. Но факт один – русский мир забрал Крым и от этого никуда не деться. И забрал нагло, по-военному, просто отжал, по – бандитски", - не скромно и безудержно высказался блогер Сергей Карнак.

Аналитик также сказал, что ничего предложить и дать украинцам партия ОПЗЖ не сможет и не собирается. Единственное, что могут предложить эти люди, это дружбу с Россией и ее политическими взглядами.

Блогер, судя по своему опыту, сказал, что "надо огородить Донбасс стеной и поставить там армию".

Напомним, что власть Украины продолжает наседать и добиваться уничтожения КСУ.

Как сообщала Politeka, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" теряет свои рейтинги.

Также Politeka писала, украинцы заметили, что партия ОПЗЖ прогуливалась по одесскому пляжу.