Вопрос реинтеграции Донбасса то и дело будоражит украинское сообщество

Эти обсуждения усилились после заявления вице-премьер-министра по вопросам интеграции оккупированных территорий о том, что ОРДЛО – это опухоль, с которой неизвестно что делать, передает Politeka.net.

Жители ОРДЛО, которые после оккупации региона уехали в Киев, считают, что Украина должна понять Донбасс, войти в его ситуацию и сделать все ради реинтеграции, правда, непонятно на каких условиях, но однозначно оплачивать вся должна не Россия, а именно Украина, которую до войны Донбасс якобы кормил. На этот момент обратил внимание известный украинский политолог Юрий Романенко, соучредитель «Украинского института будущего».

«Седьмой год идёт, как Донбасс не кормит Украину, но она вполне себе живет. А вот Донбасс, получивший возможность показать, как трудолюбивые люди создают город-сад, чего-то такой сад не создали. Потому неистово напоминают нам, что мы обязаны платить социальные выплаты и вообще должны», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Политолог поделился одним интересным замечанием:

«Любой тоскующий по Донецку из Киева может туда вернуться- в Донецк, но предпочитает оставаться тут и рассказывает, что мы все в дружном порыве должны делать Донецку хорошо. Да мы делали это до 2014 года. Но Донецк это не особо оценил. Две трети жителей ОРДЛО не хотят возвращаться в Украину. А ещё треть хочет какой то дебильной автономии. Но если они хотят вернуться , то почему они что-то требуют? Они ведь хотят вернуться. Какие могут быть условия. Это им пришло время признать, что они заблуждались. А если признавать не хотят, то на «нет» и суда нет».

В свою очередь бывшая пленница «ДНР» Марина Чуйкова поддержала тезис о том, что НВФ «ДНР» – это раковая опухоль, которую надо либо лечить, либо отрезать хирургическим путем. Она провела почти два года в застенках тюрем «республики» и вовсю прочувствовала на себе «русский мир».

Напомним, ветеран АТО разнес в пух и прах «мирный план» по Донбассу ставленников Кремля.

Как сообщала Politeka, Россия бросила «ДНР» без денег и без лекарств.

Также Politeka писала, что боевики на Донбассе начали уничтожать сами себя.