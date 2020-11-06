Народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал ситуацию, когда председатель фракции Давид Арахамия выругался на него в зале Верховной Рады

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет телеканала НАШ.

Так, по мнению Тищенко, в парламенте сохранилась негативная аура после предшественников.

"Я подошел к Дмитрию Разумкову, а что говорил Арахамия - надо у него спросить. Мне говорить грязные слова - рискованно. Вы же помните, что я мастер по дзюдо. Если говорить откровенно, то в парламенте очень напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водичкой, чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", - рассказал Тищенко.

В комментариях под видео украинцы высмеяли Тищенко и намекнули на то, что он в неадекватном состоянии.

"А на Банковую экзорциста - изгнать демона", "Из вас, дураков, точно надо чертей выгонять", "Он говорит, а стыдно мне", "Так он же обкуренный, и это, блин, депутат, надо же было выбрать этих идиотов , хотя там таких большинство. Он хоть понимает, что говорит? ", "Его уже давно надо к экзорцисту первому", " С него начать в первую очередь", "Брат Марьяны Безумной", - пишут в комментариях.

Напомним, Арахамия обматерил Тищенко на глазах у Разумкова, скандальное видео: "Коля, где ты был?".

Как сообщала Politeka, Тищенко намерен решать вопросы мира на Донбассе.