Ведущий, историк и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев раскрыл всю правду об экономике восточной части Украины

Также он рассказал, что за все время, пока в Луганской области существуют свободные экономические зоны, было создано только лишь 64 рабочих места.

Об этом Дмитрий Снегирев сообщает на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Ведущий подчеркнул, что на сегодняшний день Луганская область занимает предпоследнее, 23 место, по уровню инвестиционной привлекательности, а это, разумеется, не очень хорошо.

"Так званые экономические зоны превратились в черные дыры касательно легализации серых контрабандных схем", - уточнил Дмитрий Снегирев.

Историк упомянул и тот факт, что на днях председатель Офиса украинского президента Андрей Ермак сделал важное заявление. Так, по словам Ермака, в Украине будут создавать две экономические зоны. Первую зону сделают на Донбассе, а вторая зона будет расположена в одной из западных областей.

По словам Снегирева, глава ОПУ Ермак считает, что такое предложение может объединить всю территорию нашей страны. То есть, речь идет об экономическом развитии не только восточных, но и западных областей Украины.

"Но давайте посмотрим историю этого вопроса. Первое, на чем я хотел бы акцентировать свое внимание, что когда говорится про свободную экономическую зону на территории Донбасса, не устанавливаются четкие географические границы. Дело в том, что западные границы Донбасса включают в себя ростовские районы России. Донбасс – это угольный бассейн", - добавил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, историк подчеркнул, что хотелось бы, чтобы эта зона была свободной, а ее окружали географические границы.

Напомним, что ведущий Дмитрий Снегирев предупредил о том, что на Донбассе есть угроза эскалации конфликта.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Снегирев объяснил цель прорыва боевиков на оккупированном Донбассе.

Также Politeka писала, что Дмитрий Снегирев считает, что Украина не должна втянуть себя в президентские выборы в Соединенных Штатах.