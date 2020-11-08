Экономический аудит был одной из важных задач команды Президента Украины.



Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года. Об этом сообщается на официальной странице Верховной Рады в Facebook.



«Была проделана очень кропотливая работа для установления этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия», — отметил Руслан Стефанчук.



Аудит экономики страны и векторы экономического развития являются основой для подготовки национальной экономической стратегии 2030.



Первый вицеспикер парламента Украины рассказал, как полученные данные будут использованы в дальнейшем в законотворческом процессе и работе Верховной Рады Украины. По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины выделил 15 главных проблем законопроектной работы и отметил необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.



По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это Программа Президента Украины Владимира Зеленского, Программа партии «Слуга Народа», Программа Правительства и План действий Правительства, Послания Президента Украины к Верховной Рады Украины, Стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь к этому перечню должна быть добавлена "Национальная экономическая стратегия до 2030".



С утверждением "Национальной экономической стратегии до 2030 года" можно сформировать перечень приоритетов и в законотворческой работе.

Напомним, что государство должно предусмотреть в бюджете 2021 года частичное финансирование зеленой энергетики - Центр Разумкова.

Как сообщала Politeka, к подготовке экономического аудита и Нацстратегии были приобщены представители бизнеса, - директор EBA.

Также Politeka писала, что проведен экономический аудит страны поможет сделать государственный менеджмент более эффективным, - советник президента по экономике.