Украина может получить более масштабную поддержку от США

После объявления официальных результатов выборов в США, на которых предварительно побеждает Джо Байден, Украина может получить летальное оружие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Как известно, Джо Байден лоббировал поставку Украине летального оружия и последовательно поддерживает нашу страну в борьбе против российской агрессии.

В очередной раз американский политик подтвердил свою позицию относительно Украины, когда его штаб обнародовал соответствующее заявление 14 октября. В документе сказано, что администрация Байдена совместно с европейскими союзниками будет добиваться завершения конфликта в Украине по такому сценарию, который не предусматривает ущерба для территориальной целостности и национальных интересов нашей страны. В этом заявлении Байден подчеркнул, что мир и стабильность в Украине, а также эффективные демократические и антикоррупционные реформы являются выгодными для всего мирового сообщества, в том числе для Европы и США.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", - говорилось в заявлении.

Кроме того, Байден обещал предоставить Украине более масштабную помощь для укрепления армии, в том числе речь идет о летальном оружии.

"Администрация Байдена - Харрис может гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - говорится в заявлении.

Также команда Байдена заявляла о намерении продолжать политику системного давления на РФ с целью заставить Кремль отказаться от оккупированных украинских территорий.

Напомним, в президентской "гонке" установлен новый рекорд, цифры впечатляют.

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