Кандадиты в президенты США все решили сами

Соединенные Штаты Америки "стоят на ушах" после выборов президента, которые состоялись 3 ноября 2020 года

После окончания "гонки" оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден выразили уверенность в победе, поскольку разница голосов у них достаточно маленькая.

Об этом сообщают на канале "Акценты" в YouTube.

На днях в Соединенных Штатах Америки прошли выборы президента, который займет главное кресло в Белом Доме. Граждане Америки уже сделали свой выбор, отдав свой голос за кандидата, которого считают лучшим.

Глядя на результаты президентской "гонки", можно сделать вывод о том, что они стали достаточно интересными. Стоит заметить, что кандидаты в главное кресло Соединенных Штатов Джо Байден и Дональд Трамп очень долго соревновались друг с другом до выборов.

Исходя из предварительной информации, количество голосов у Трампа и Байдена почти достигло одной цифры.

В связи с этим, Дональд Трамп и Джо Байден оставили пару слов в сети Интернет, которые сразу же распространились везде. Глядя на посты кандидатов, можно заметить, что они оба уверены в своей победе на этих президентских выборах.

"Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!" - заявил на своей странице в социальной сети Дональд Трамп.

Буквально сразу вместе с Трампом публикацию оставил и Джо Байден, который также уверен в том, что победа на этих выборах будет за ним.

"Мы рады тому месту, которое занимаем. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах", - уточнил на своей странице в сети один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Джо Байден.

Важно отметить, что кандидат от республиканской партии и бывший президент Америки Дональд Трамп обгоняет экс-вице-президента США Джо Байдена во всех 6-ти ключевых штатах.

Напомним, что стали известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщала Politeka, эксперты рассказали, что будет с курсом американского доллара после выборов в США.

Также Politeka писала, что Дональд Трамп записал видеообращение после окончания выборов в США.