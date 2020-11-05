На виборах президента Сполучених Штатів Америки, які відбулися 3 листопада 2020 року, кандидат Джо Байден набрав рекордну кількість голосів

Згідно з останніми результатами, колишній віце-президент США Джо Байден набрав більше 69 мільйонів голосів.

Про це повідомляють на каналі "акценти" в Youtube.

У вівторок, 3 листопада, пройшли вибори в президенти США, кандидатами яких став екс-глава Америки Дональд Трамп і екс-віце-прем'єр Джо Байден. Вже на даний момент стало відомо, що Байден переганяє Трампа за кількістю голосів.

Дивлячись на попередні результати президентської "гонки", можна помітити, що переганяє Байден і Хіларі Клінтон, яка балотувалася в крісло лідера Білого дому 4 роки тому. Тоді Клінтон здобула перемогу на всенародному голосуванні, однак, Трамп її перегнав.

Також повідомляється, що Джо Байден побив і рекорд екс-лідера Америки Барака Обама, який той поставив ще в 2008 році. Тоді за Обаму віддали свої голоси практично 69,5 мільйона громадян.

Варто підкреслити, що вибори в Сполучених Штатах Америки стали досить гучними в цьому році, оскільки їх обговорюють у багатьох країнах світу. Президентська "гонка" поставила Серйозний рекорд, оскільки в поточному році прийшла величезна кількість громадян, щоб віддати свій голос і вибрати кращого лідера.

При цьому, віддати свій голос за екс-віце-прем'єра Джо Байдена прийшла величезна кількість американських громадян.

"Це не стандартно. На президентських виборах 2020 року відзначена найвища за 120 років явка", - підкреслив американський професор політології з Університету Флориди Майкл МакДональд.

За словами американського професора, цього року на вибори глави Білого дому прийшло 66,9% громадян. При цьому, важливо згадати, що останній раз схожа картина була в 1900 році, коли явка на виборах склала аж 73,7%.

Нагадаємо, що у мережі розповіли, які зараз результати виборів президента в США.

Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.

Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.