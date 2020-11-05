Украинским гражданам рассказали, что в 2020 году правила и подсчеты голосов на выборах президента в Америке изменены

Один из бывших представителей военных вооруженных сил Гарри Табах сообщает, что в штате Пенсильвания затягивают с результатами выборов президента США. При этом, в штате Флорида комиссия уже посчитала все голоса.

Об это сообщается на канале "Politeka Online" в YouTube.

Во вторник, 3 ноября, начались президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Есть информация, что на данном этапе выборов разница между кандидатами на президентский пост - минимальна.

Исходя из этого, Табах рассказывает, что в штате Пенсильвания был принят закон, в котором голоса всех американских граждан будут подсчитываться вплоть до закрытия всех избирательных участков на территории Америки. В данном случае, лимит подсчета - 6 ноября 2020 года.

"Так как я человек, который имел ПТС Советского Союза, считаю, что там какая-то коррупция, что они там что-то мутят, что они там химичат", - сообщает экс-офицер Гарри Табах.

Помимо этого, представитель военных сил Соединенных Штатов Америки поделился тем, что в штате Северная Каролина и других штатах был изменен закон о подсчете голосов граждан в связи с эпидемией COVID-19. Но как это может быть связано между собой, капитан не может понять.

"Я думаю, что сейчас вот будут показывать, в каких штатах победил Трамп, а в каких штатах победил Байден, картина будет высвечиваться. Конечно, это может решиться к сегодняшнему вечеру, а может это все решится через 3-4 дня. Я не уверен, я не могу сказать, это первый раз у нас в стране такое происходит", - сообщил военный капитан 1-го ранга Табах.

Также Гарри Табах уверен в том, что далеко не просто так происходит эта задержка с подсчетами голосов жителей Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что Гарри Табах рассказал о возможности возвращения Донбасса на украинскую территорию.

Как сообщала Politeka, Дональд Трамп получил положительный результат на COVID-19.

Также Politeka писала, что украинцам стало известно о внешней политике президента Америки Дональда Трампа.