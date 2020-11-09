Локдаун в Украине был, потому что это была рефлекторная реакция на действия других стран мира

Экономист Юрий Атаманюк в интервью "Politeka Online" дал свои комментарии касательно локдауна и карантина в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Атаманюк рассказал украинцам всю правду о ситуации с коронавирусом в Украине, а также ответил на самый актуальный вопрос касательно того, будет ли в нашей стране локдаун.

Экономист объяснил украинским гражданам, что локдауна из-за коронавируса в нашей стране не будет. По его словам, в Украине не будут останавливать наземный и подземный транспорта, торговлю, а также не будут закрывать заведения, отели и офисные центры.

"Локдаун был, потому что это была не наша внутренняя позиция, не решение, основанное на опыте грамотных и профессиональных людей. Это была рефлекторная реакция на то, что происходит в мире", - подчеркнул экономист.

По его словам, локдаун нужен для того, чтобы правительство нашей страны смогло подготовить и улучшить систему медицины. Если количество зараженных в Украине резко увеличится, то она должна быть к этому готова, но никто не готовил медицинскую систему.

"Мы на первом месте в мире по проценту заболевших врачей на количество заболевших людей, в целом. То есть, худшая ситуация у нас", - добавил экономист.

Атаманюк пристыдил Украину, заявив, что она не смогла пошить медицинские маски и создать аппараты ИВЛ для больных. Также экономист подчеркнул, что в нашей стране самое большое количество спиртового производства, поэтому можно было сделать много антисептиков.

"Спирт везли в Польшу, поляки делали санитайзеры, поляки заработали, работали там наши трудовые мигранты. А мы, как папуасы, покупали санитайзеры", - добавил Юрий Атаманюк.

Напомним, что экономист Юрий Атаманюк объяснил, что повышение стоимости на коммуналку является необоснованным.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк заявил, что количество народных депутатов нужно уменьшить.

Также Politeka писала, что экономист Юрий Атаманюк заявил, что локдаун, введенный в Украине в начале карантина, ничем не помог.