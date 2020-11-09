В Грузии продолжаются массовые протесты, множество граждан съезжается в Тбилиси

Свой взгляд на ситуацию излагает политический видеоблогер Сергей Корнак.

Он подчеркнул, что протесты в стране возглавила «грузинская роза» Хатия Деканоидзе. Та самая, которая делала в Украине самую радикальную реформу в патрульной полиции. Это человек с неуёмной энергией, честный и смелый, напомнил Корнак.

«Теперь я верю в успех грузинской революции», - сказал он.

Поддержка партии Бидзины Иванишвили и всего блока составляла не более 35 процентов. Остальные 20 им нарисовали, утверждает блогер.

«Грузия – это не Беларусь. Белорусы, при всём моём уважении – молодцы, классные люди, но они не агрессивны. Они не защищают своих людей, которых хватает полиция. В Грузии такое не пройдёт», - уверен обозреватель.

Грузии был нужен лидер, причём безукоризненный, с абсолютно прозрачной репутацией. Им стала Хатия Деканоидзе. «Все мы помним, как она реформировала нашу полицию и повысила доверие к ней, сколько она трудилась для этого и нашла средств», - говорит Корнак.

Деканоидзе вернулась в грузинскую политику как член «Единой Грузии» - партии Михаила Саакашвили.

Блогер одобряет действия Саакашвили, который объявил, что не хочет быть премьер-министром, чтобы не давать повода для раздора, и место лидера заняла Хатия Деканоидзе.

Корнак напомнил, что и Революция роз началась с подтасовки результатов выборов Эдуардом Шеварднадзе. Грузины это не стерпели, Саакашвили вывел их на улицу – и они выгнали вон всех этих коррупционеров.

Американские выборы тоже имеют огромное влияние на постсоветское пространство, поскольку у Байдена нет договорённостей с Путиным. А при Трампе Путин побеждал везде. Теперь этому пришёл конец, уверен комментатор.

В Грузии тоже идёт сопротивление пропутинскому режиму и зависимости от России. Недаром страна чуть не восстала, когда российский депутат занял председательское место в парламенте – а по мнению Корнака, тогда и надо было восстать.

Сейчас Грузия должна в едином порыве снести команду Иванишвили. И для этого Деканоидзе годится лучше всего. Блогер напомнил, что она была в команде Вано Мерабишвили по реформированию полиции, она знает, как это делается – но нигде не замаралась.

Грузины – не белорусы, которые три месяца выходят на улицы, их бьют, а они терпят. Это темпераментный народ, который понимает, что эту власть нужно просто сносить. Зачем её терпеть?

«Я надеюсь, что Хатия Деканоидзе как символ грузинской революции покажет пример, как нужно бороться за свою страну», - резюмировал Сергей Корнак.

Этот блогер уже выражал поддержку грузинским протестам.

Ранее в Тбилиси уже шли массовые акции протеста.