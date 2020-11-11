Вводить локдаун сейчас - означает уничтожение бизнеса и смерть украинцам

Политический эксперт Михаил Чаплыга в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что он думает о введении карантина выходного дня и локдауне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чаплыга считает, что решение ввести такой режим является неправильным, поскольку он разрушит остатки малого бизнеса и добьет страну окончательно.

"Это бред сивой кобылы! Карантин выходного дня уничтожит те остатки микромалого бизнеса. Полный локдаун нужно вводить на три недели, да, в этом логика есть. Но нужно было деньги, которые были в фонде коронавируса, чтоб они эффективно использовались. Локдаун сейчас - это смерть", - подчеркнул политолог.

Он считает, что если на территории нашей страны вводить полный локдаун, то вместе с этим необходимо вводить и режим ЧП. По его словам, для этого нужно отправить этот вопрос на голосование в Верховную Раду, а после этого государству – взять на себя любые расходы.

"Если они попробуют ввести полный локдаун, то это приведет к бунту, причем, серьезному бунту. Причем он будет жесткий и беспощадный. Вводить карантин выходного дня – это просто добить остатки политической легитимности, и логики в этом нет никакой", - предупредил украинский политолог.

Михаил Чаплыга также подчеркнул, что в случае остановки общественного транспорта, украинские граждане вновь поднимут бунт. По его мнению, наша страна никак не может ввести полный локдаун.

"Хотя сейчас нужно было его на три недели вводить. Делать, сначала, тестирование, через 2 недели – тестирование, и через еще неделю – открывать локдаун. Но для этого нам нужно было проводить санэпидрасследование, у нас нет медицинской базы. Мы уже в ж*пе", - утверждает эксперт.

Напомним, что политолог Михаил Чаплыга рассказал украинцам, будут ли они получать пенсии в будущем.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга объяснил, зачем в Украине был создан фонд по борьбе с коронавирусом.

Также Politeka писала, что Михаил Чаплыга рассказал, какова роль Украины в отношениях между США и Европой.