Общественный деятель, а также украинский политолог и видеоблогер Михаил Чаплыга разъяснил гражданам, будут ли они получать пенсионные выплаты в будущем.

Блогер рассказал, что собой подразумевают частные пенсионные фонды и солидарная система.

Соответствующее видео Михаил Чаплыга опубликовал на своем канале в YouTube.

По словам политолога и деятеля Чаплыги, когда люди идут к банковские учреждения, чтобы положить на счет тысячу гривен, то они могут попасть в не совсем честную игру. Банк, в свою очередь, обещает выплатить украинцам 1100 гривен через какой-то период времени, но если он это не сделает, то так все и останется.

Также Чаплыга подчеркнул, что банк за залог в 1 тысячу гривен ничего взамен не дает. А когда люди приходят в банк и просят у него тысячу гривен, то банк, в свою очередь, попросит у них любого рода материальную ценность. По словам политолога, в том случае, если человек не возвращает банку этот долг, то тот заберет у гражданина что-то.

Политолог также объяснил, что банк в данном случае отчетливо понимает, что с его стороны никакого риска нет. Но в этой ситуации человек, который обращается к банку, подвергается серьезному риску.

Общественный деятель Михаил Чаплыга рассказал и о Пенсионном фонде, который, в свою очередь, никоем образом не обещает вернуть денежные средства.

"Наши банки – самые ликвидные, то есть, у них очень-очень много денег, но вложить их некуда. У нас нет экономики, но банки ж куда-то вкладывают?", - задался интересным вопросом Михаил Чаплыга.

Как оказалось, украинские банки вкладывают свои денежные средства в своего рода пирамиду внутреннего долга, которая распространилась не только на банковские учреждения нашей страны, а и на другие банки.

Напомним, что в Украине изменят правила социальной помощи для граждан, которые могут лишиться выплат.

Как сообщала Politeka, с 1 декабря 2020 года в Украине пересчитают минимальные и максимальные пенсионные выплаты.

Также Politeka писала, что у украинцев изменятся требования по стажу для выхода на пенсию.