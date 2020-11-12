Блогер призвал готовиться к тому, что китайским вирусом переболеют все

Мы все переболеем, если мы это понимаем, то и наше правительство тоже должно это понимать

Такое мнение высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Видеоблогер отправился к стенам Верховной Рады и сообщил, что получил аккредитацию в парламенте, из-за чего сможет проникнуть внутрь и пообщаться с депутатами.

По словам Корнака, никаких акций протеста нет, предпринимателей тоже нет под стенами Кабинета Министров, а под ВРУ - вообще пустота.

"Верховная Рада сегодня и всю неделю работает в комитетах, на следующей неделе, со вторника, начинаются пленарные заседания. Вопросов много, тем много, начиная от ковида, который растет с невероятной силой, и, заканчивая кризисом Конституционного Суда", - уточнил Сергей Корнак.

Кроме того, он затронул и тему введения карантина выходного дня, подчеркнув, что его нужно срочно отменять. По его мнению, украинское государство разрушает бизнес полностью.

"Наша страна и так бизнес полностью уничтожает. Мы все переболеем ковидом, это все должны принять, надо к этому готовиться. Если мы все это понимаем, то и правительство это тоже должно понимать. Надо с этим жить", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

Он советует увеличить количество коек в медицинских учреждениях, подвести к ним кислород и взять на работу новых сотрудников, предоставляя им большой размер зарплаты.

По его словам, из ковидного фонда было взято слишком много денег, которые ушли на строительство дорог, а не на борьбу с коронавирусом.

"Надо строить, когда у тебя с ковидом закрыты вопросы. Вот тогда все было бы просто нормально. Когда какое-то из правительств начнет работать на людей, просто думать, методы решения простые. Но почему эти простые методы решения не решаются?", - спросил Корнак.

Напомним, что блогер и политический аналитик Сергей Корнак заявил, что Верховную Раду нужно распустить.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак высказал свое мнение касательно повышения коммунальных тарифов.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал о государственном бюджете Украины.