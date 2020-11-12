Некоторым судьям и главе КСУ, в частности, нужно написать заявление об отставке

Лидер партии "Рідна країна" и украинский политик Николай Томенко в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что нужно сделать судьям КСУ, чтобы решить конфликт (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский политик Николай Томенко рассказал, выйдет ли Украина с конституционного кризиса и что нужно делать судьям Конституционного Суда. По его мнению, этот суд обречен, поэтому некоторым судьям нужно подать в отставку и покинуть свою должность.

"Те люди, особенно глава Конституционного Суда, который четко показал, что он является абсолютно непрофессионально подготовленный, он не имеет права быть на этой должности. Он пишет заявление про отставку. Базовые люди, которые попали в скандальные вещи, они должны написать заявление про отставку", - подчеркнул украинский политик.

Он считает, что нельзя отобрать должность у всех членов Конституционного Суда, поскольку там есть, как минимум, 4 судьи, которые нормально работают.

Томенко также упомянул и бывшего главу Украины Петра Порошенко, который, в свое время, пообещал судьям, что их никто не будет увольнять, и они будут получать огромные заработные платы.

Томенко считает, что Порошенко допустил огромную ошибку, когда в его время была установлена космическая зарплата главе КСУ.

"Дурные статьи нужно убрать. Сегодня нужно подчистить и сделать адекватный закон про Конституционный Суд и внести в раздел 12 соответствующие изменения. Люди, у которых тёща с Донецка все покупает, родственники в Крыму все покупают, они попадают в такие конфликтные вещи", - отметил украинский политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко.

Напомним, что политик Николай Томенко прокомментировал бюджет Украины, который недавно приняли в ВРУ.

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