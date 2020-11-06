Бывший украинский депутат, политик и глава политической партии "Рідна країна" Николай Томенко дал свои комментарии касательно бюджета страны

По его словам, глядя на проект бюджета, можно сделать вывод, что украинцам ничего хорошего ожидать не нужно.

Об этом Николай Томенко сообщает на своем канале в YouTube.

Также политик сказал, что после принятия бюджета Украины на следующий год, можно будет заметить только увеличение количества выделенных денег на структуру власти. По словам Томенко, украинцы увидят самый большой недостаток денег в бюджете.

"Фантастическое количество денег, которые мы должны будем вернуть. Небольшой рост пенсий, заработной платы и непонятную систему функционирования экономики, которая должна была выдержать этот непростой очередной коронавирусный 2021 год", - подчеркнул Николай Томенко.

Кроме того, Николай Томенко упомянул, что когда среди политиков обсуждался этот бюджет, то многие его раскритиковали. Стоит упомянуть и слова главы фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко о том, что это "бюджет - катастрофа".

Украинский политик говорит, что члены КСУ стали "жертвами" системы отчетности, поскольку во время проверки у них обнаружили некие не состыковки.

"Ну поиграли в такое корпоративное единство. Я называю это вечной партией чиновников, то есть, они уходят в разные партии либо же симпатизируют родным партиям", - считает Николай Томенко.

Политик говорит, что члены КСУ, находясь на таких должностях, считают, что в их личную жизнь не должны лезть, но обязаны платить много денег.

"Они считают, что если они занимают такие серьезные должности, это значит то, что мы им должны платить не только большие заработные платы, а вообще не вмешиваться в их личную жизнь", - добавил политик.

Напомним, что политик Николай Томенко прокомментировал бунт, который недавно прошел под стенами КСУ.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал, что кандидаты на посты мэров раздают студентам ВУЗов финансы.

Также Politeka писала, что экс-нардеп Николай Томенко неожиданно раскритиковал Виталия Кличко.