"Скоро заболеет все правительство Шмыгаля, которое вместо того, чтобы готовить больницы за полгода, пилило бабло на дорогах, а теперь переводит бабло с дорог на борьбу с ковидом", - отметил Романенко.

По его словам, в сложившееся ситуации сработал принцип бумеранга.

"Такова судьба властных идиотов, которые искренне думают, что мир вирусов живет отдельно, а мир распила отдельно. Вирус возвращает идиотов в мир универсальных законов физики, химии, биологии, которые и население, и правящие классы самоубийственно игнорировали все эти годы. Как по мне, это прекрасно", - подытожил политолог.

Стоит отметить, что в Украине уже второй день подряд регистрируют рекорд по суточному приросту новых больных.

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 512 652 человека, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.