Украинское правительство нерационально использовало средства в период эпидемии
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
Он напомнил, что "китайским" вирусом уже заболели президент Украины и позитивные тесты начали получать другие высшее чины страны.
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Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".
Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".
Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".