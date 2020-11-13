По итогам 7 съезда общественного движения «Рідна країна» лидер партии Николай Томенко сделал официальное заявление.
«Наша команда сегодня определяет ситуацию в стране как катастрофическую. В Украине нет ответственной парламентского большинства, а правительство до сих пор не смогло утвердить программу действий в Верховной Раде и определить стратегию. Поэтому мы обращаемся к идеологически близким командам с предложением сформировать объединение патриотических, неолигархических политических сил «Украинский блок» для подготовки к досрочным выборам», - заявил политик.
Томенко отметил, что Украине нужен новый парламент и правительство национального спасения для того, чтобы преодолеть нынешний политический и социально-экономический кризис.
"Короткий брак и потеря ребенка": куда исчезла и как сейчас выглядит победительница-красотка Х-Фактора Николайчук
"Я отпускаю тебя": Киркоров осыпал цветами могилу любимой женщины и не сдержал эмоций
Громкое разоблачение в "Холостячке", кто врал Мишиной с первой встречи: "Будешь иметь дело с моими юристами!"
Самая красивая женщина мира оттянула топ и засмущала видом с рискованным декольте: "Дикий цветок"
Напомним, что ранее Лидер партии "Рідна країна" и украинский политик Николай Томенко в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что нужно было делать правительству, вместо того, чтобы вводить карантин выходного дня.
По его словам, Кабмин должно составить определенный протокол с необходимыми ограничениями, которые должны будут соблюдать все в стране. Он считает, что правительство не сможет обеспечить карантином выходного дня всех гражданам.
"Это абсурд, не нужно закрывать, а просто ограничить и сказать, что такое-то количество, а если мы увидели, что количество такое больше, то мы вас оштрафовали или закрыли. Нет в сельских школах возможности на высоком уровне проводить дистанционное обучение", - отметил украинский политик.
Напомним, Николай Томенко раскритиковал украинскую власть за введение карантина выходного дня: "Это абсурд".
Как сообщала Politeka, Николай Томенко вскрыл скандальные факты о судьях КСУ: "Теща из Донецка и родственники в Крыму".
Также Politeka писала, что Томенко указал на парадоксы прошедших выборов: «Избирательная Украина снова поражает».