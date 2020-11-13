По итогам 7 съезда общественного движения «Рідна країна» лидер партии Николай Томенко сделал официальное заявление.

«Наша команда сегодня определяет ситуацию в стране как катастрофическую. В Украине нет ответственной парламентского большинства, а правительство до сих пор не смогло утвердить программу действий в Верховной Раде и определить стратегию. Поэтому мы обращаемся к идеологически близким командам с предложением сформировать объединение патриотических, неолигархических политических сил «Украинский блок» для подготовки к досрочным выборам», - заявил политик.



Томенко отметил, что Украине нужен новый парламент и правительство национального спасения для того, чтобы преодолеть нынешний политический и социально-экономический кризис.

Напомним, что ранее Лидер партии "Рідна країна" и украинский политик Николай Томенко в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что нужно было делать правительству, вместо того, чтобы вводить карантин выходного дня.

По его словам, Кабмин должно составить определенный протокол с необходимыми ограничениями, которые должны будут соблюдать все в стране. Он считает, что правительство не сможет обеспечить карантином выходного дня всех гражданам.

"Это абсурд, не нужно закрывать, а просто ограничить и сказать, что такое-то количество, а если мы увидели, что количество такое больше, то мы вас оштрафовали или закрыли. Нет в сельских школах возможности на высоком уровне проводить дистанционное обучение", - отметил украинский политик.

Напомним, Николай Томенко раскритиковал украинскую власть за введение карантина выходного дня: "Это абсурд".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко вскрыл скандальные факты о судьях КСУ: "Теща из Донецка и родственники в Крыму".

Также Politeka писала, что Томенко указал на парадоксы прошедших выборов: «Избирательная Украина снова поражает».