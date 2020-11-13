Украине нужен новый парламент, чтобы решить тяжелый вопрос с пандемией коронавируса
Такое мнение высказал лидер партии "Рідна країна" и украинский политик Николай Томенко на своем канале в YouTube.
Украинский политик обратил внимание на нынешнюю власть и заявил, что сегодня в Украине все очень плохо. По его словам, в нашей стране случился не просто кризис, а настоящая катастрофа. Томенко считает, что в Украине отсутствует монобольшинство, а правительство еще не утвердило план действий в парламенте.
"Наша команда сегодня определяет ситуацию в стране как катастрофическую. В Украине нет ответственного парламентского большинства, а правительство до сих пор не смогло утвердить программу действий в Верховной Раде и определить стратегию", - отметил украинский политик.
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Он считает, что нужно объединиться для того, чтобы создать отдельную фракцию "Украинский блок". По его словам, эта партия нужна только для того, чтобы приготовиться к досрочным выборам.
"Мы обращаемся к идеологически близким командам с предложением сформировать объединение патриотических, неолигархических политических сил "Украинский блок" для подготовки к досрочным выборам", - утверждает политик.
Он уверен, что нашей стране нужен другой парламент, поскольку со старым невозможно решить те проблемы, которые сейчас есть в Украине.
"Если не мы с вами, то кто готов защитить сегодня украинский народ и готов поддержать украинское государство в непростых условиях пандемии коронавируса? Призываем все патриотические силы к общему диалогу, к общему объединению и к общей работе в интересах человека и Украины", - подчеркнул политик Николай Томенко.
Напомним, что украинский политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о том, что судьям КСУ нужно подать в отставку.
Как сообщала Politeka, политик Николай Томенко прокомментировал выборы, которые недавно прошли в Украине.
Также Politeka писала, что политик Николай Томенко прокомментировал решение, которое принял президент Украины Владимир Зеленский касательно судей КСУ.