"Бог его не зря направил в Украину"

Михаил Саакашвили может повлиять на украинскую политику, он опасен для олигархов

Такое мнение высказал видеоблогер, предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер объяснил, пропустят ли украинские олигархи экс-главу Грузии Михаила Саакашвили в нашу политическую сферу. Корнак утверждает, что бывший президент Грузии – весьма опасен для украинских олигархов.

Сергей Корнак также считает, что Михаил Саакашвили – глава Грузии, поэтому его очень тяжело "сбить". По словам видеоблогера и предпринимателя, любые выступления Михаила Саакашвили – настоящий резонанс и у него в социальной сети есть миллион фолловеров.

"Полностью заткнуть ему рот нельзя. Он опасен для олигархов. Это единственный самый опасный человек", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

Но Корнак уверен, что бывший грузинский президент может поднять граждан страны и стимулировать их на создание своей игры. По мнению видеоблогера, в Грузии у Саакашвили нет уже шансов, так как там появились новые политики и сформировалась своя элита, а вот в Украине он может что-то изменить.

"За 8 лет, которые он не был в Грузии, он там все потерял. Бог его не зря направил в Украину. У него есть шанс повлиять на расклад сил нашей политической конъектуре", - отметил политический аналитик.

Кроме того, не обошел стороной Корнак и бывшего президента нашей страны Петра Порошенко. Он вспомнил о том, что у Порошенко, в свое время, было особое отношение с российским президентом Владимиром Путиным.

"Агент Кремля, эти лобзания с Путиным: "Дорогой друг, на, целуй руку". Рачки ползал", - подчеркнул видеоблогер Сергей Корнак.

Что касается Михаила Саакашвили, то Корнак считает, что он может стать той "фигурой в противовес", которая сейчас нужна Украине. Видеоблогер также считает, что бывший грузинский президент может оказать значительное влияние на политику нашей страны.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал, что получил аккредитацию в украинском парламенте.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак высказал свое мнение касательно болезни Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал о том, что собой представляют некоторые партии в ВРУ.