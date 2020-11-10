Бывший президент Украины Петр Порошенко пойдет по трупам ради того, чтобы достичь собственных целей

Блогер Сергей Корнак высказал свое мнение касательно бывшего украинского гаранта Петра Порошенко и периода его правления. Также он обратился к своим подписчикам, попросив их проголосовать, поддерживают ли они сегодня Петра Порошенко.

По словам Корнака, исходя из результатов всех социологических опросов, Петру Порошенко доверяют приблизительно 15-16% граждан. Блогер решил поделиться своим мнением и рассказать, что он думает о бывшем президенте нашей страны.

"Я считаю его демоном, просто злой гений, человек беспринципный, тотальный врун. Ради достижения своих целей пойдет по трупам, патологически жадный", - нескромно отзывается о Петре Порошенко видеоблогер.

Корнак считает, что несмотря на то, что президентство Порошенко привело к принятию безвизового режима и томосу, оно и спровоцировало начало атаки на Донбассе. По словам блогера, бывший президент прям рвется к власти, чтобы снова занять главное кресло страны.

Прокомментировал он и отношения Петра Порошенко с Джо Байденом, который на днях стал новым президентом США и занял главное кресло в Белом доме.

"Победа Байдена Порошенко очень испугала. Потому что, я думаю, что сейчас ему прилетит. Все эти пленки Байдена, я думаю, что Байден сам был ошарашен, что его разговоры записали. Эти пленки нельзя было записать без ведома Порошенко", - подчеркнул видеоблогер.

Корнак также отметил, что Петр Порошенко, в свое время, очень некрасиво поступил по отношению к Украине. По словам Корнака, Порошенко "награбил около 10 миллиардов долларов".

Напомним, что блогер Сергей Корнак рассказал, что он думает о лидере фракции "Батьківщина" и народном депутате Юлии Тимошенко.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак проанализировал работу, которую выполнил нынешний президент Владимир Зеленский за свои уже 1,5 года правления.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак записал видеообращение к экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили.