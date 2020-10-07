"Они у нас будут продолжать тянуть отчисления"

Премьер-министр Денис Шмыгаль расписался в собственной некомпетентности, заявив, что в скором будущем государство больше не сможет выплачивать пенсии украинцам

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он прокомментировал дальнейшее заявление премьера.

«"Мы будем создавать накопительную систему уже со следующего года». Что это означает? Каждый из нас самостоятельно будет готовить подушку безопасности к старости. Вот что отложили в какие-то там фонды, то по итогу и будем иметь. А государство будет платить какой-то социальный минимум», - уточнил ведущий.

На фоне таких предложений главы правительства Лесев напомнил, что украинское государство не может похвастаться большим количеством успешных социальных начинаний.

«Украина – это страна шулеров и воров. Поэтому, когда нам говорят – мы вас создадим накопительную систему пенсий – это как одолжить на вокзале цыганам свои деньги», - добавил ведущий.

Он также задался вопросом о том, зачем люди сейчас платят в пенсионный фонд и накапливают трудовой стаж.

«Вы понимаете уровень разводилова? Эти шмыгали нас дважды хотят кинуть. Они у нас будут продолжать тянуть отчисления из чистых зарплат. А по итогу трудовой жизни все равно не будут выплачивать пенсию», - возмутился Лесев.

В то же время он отметил, что Украина попросту не потянет еще 15 лет «шмыгалей, Коболева, набсоветов и воровства». Ведущий также подчеркнул, что наша страна постоянно страдает из-за оттока населения, а правительство не предлагает никаких способов борьбы с этой проблемой.

«Ему подобные предлагают нам только одно – мы дальше будем жрать за ваш счет, а вы выживайте самостоятельно», - подытожил Лесев.

Напомним, пенсий не будет, Шмыгаль добил украинцев новыми проблемами: "Каждый будет содержать...".

Как сообщала Politeka, государство не сможет выплатить пенсии, Шмыгаль сделал важное заявление .

Также Politeka писала, что урезание пенсий до 1600 гривен, украинцев предупредили о новых проблемах.