"С одной стороны мэры делают то, что хочет общество, а с другой стороны..."

Мэры городов понимают, что их не привлекут к ответственности, поэтому позволяют вести себя на публику нагло и цинично

Украинский политолог Руслан Бортник в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что сейчас является вызовом для Владимира Зеленского и почему мэры отказываются соблюдать карантин выходного дня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не уверен, я не исключаю, что этот бунт региональных элит, знаете, как в том анекдоте, когда демонстрация садомазохистов встретилась с отрядом ОМОНа. С одной стороны мэры делают то, что хочет общество, а с другой стороны центральной власти есть, на кого все свалить", - говорит политолог Руслан Бортник.

Также он считает, что очередная волна заболеваемости китайским вирусом поднялась не из-за того, что государство неправильно использует ковидфонд и не из-за того, что больницы не готовы или там отсутствуют врачи и оборудования.

По его словам, количество больных растет из-за действий мэров, которые не хотят придерживаться карантинных ограничений.

"Это просто игра, в том числе игра со стороны центральной власти, игра со стороны президента, которая позволяет ему переложить ответственность на плечи мэров. Несмотря на все обвинения, которые звучат у нас уже 10 месяцев в сторону региональных властей, ни один из мэров к ответственности не привлечен", - указал политический эксперт.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что если бы мэры украинских городов вели себя так "публично, нагло и цинично" и "посылали бы в пешее юридическое путешествие" все приказы власти при Петре Порошенко, им бы это просто так с рук не сошло. А поскольку главы городов знают, что их не привлекут к ответственности при Владимире Зеленского, то и позволяют себе так вести себя.

Напомним, что Руслан Бортник проанализировал бюджет, который приняли в ВРУ на следующий год.

Как сообщала Politeka, политолог Руслан Бортник рассказал о ситуации с пандемией и карантином в Украине.

Также Politeka писала, что Руслан Бортник считает, что введение зон в Украине никак не помогает.