Политический специалист и украинский политолог Руслан Бортник рассказал о том, как прошла первая рабочая неделя последнего осеннего месяца

Бортник прокомментировал бюджет, который недавно приняли в украинском парламенте, на следующий год.

Соответствующее видео Руслан Бортник опубликовал на своем канале в YouTube.

По мнению политолога, в бюджет Украины на следующий год пока что заложен не совсем нормальный курс в 29,10 гривен за 1 американский доллар. Кроме того, Бортник заговорил и о государственном долге, размер которого достигает космической цифры, и недостатке денег в стране.

Он подчеркнул, что Украина будет просить помощи из внешних ресурсов, поэтому размер долга будет еще расти.

"Бюджет, который был принят в первом чтении, он является очень начальным, стартовым. Дискуссии, я думаю, в парламенте продолжатся. Голосование показало, что монобольшинства нет", - добавил Руслан Бортник.

Также политолог объяснил украинцам, сможет ли власть правильно и разумно использовать принятый бюджет на ковидфонд и борьбу с коронавирусом, который остается самым опасным заболеванием во всем мире.

"В бюджете запланированы издержки на борьбу с коронавирусом, в этот раз они намного меньше, нежели в прошлом году. 19 миллиардов против 66 в ковидном фонде, но ситуация не настолько хуже, как может показаться на первый взгляд", - подчеркнул Руслан Бортник.

Он обратил внимание украинцев на то, что из 66 миллиардов, которые есть в фонде борьбы с ктиайским вирусом, в лучшем случае, рационально будет использовано всего 19 миллиардов. Бортник подчеркнул, что большая часть этого фонда была потрачена на ремонт дорог и различного рода доплаты.

"Ситуация с ковидом будет приблизительно такая же. Не означает ли это, что такая же сумма на борьбу с коронавирусом будет означать такие же обшарпанные и разрушенные больницы, отсутствие персонала, лежание в коридорах. Может как-то по-другому надо посмотреть на этот вопрос?", - обратился к украинской власти Руслан Бортник.

Напомним, что Руслан Бортник раскритиковал власть за деление украинской территории на зоны карантина.

Как сообщала Politeka, политолог Руслан Бортник объяснил, что означает ужесточение карантина в Украине.

Также Politeka писала, что Руслан Бортник рассказал, зачем партия "Слуга народа" поедет на Донбасс.