Депутаты дали зеленый свет для строительства новой железнодорожной ветки на Луганщине
Соответствующий проект Постановления Верховной Рады Украины «Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги» рассмотрели 18 ноября во время заседания Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Об этом сообщает местный ресурс «Правда» со ссылкой на решение комитета.
Постановлением, в частности, предусмотрено строительство и финансирование за счет государственного бюджета железнодорожной линии, которая соединит пути Кондрашевская-Нова - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купьянск.
Как комментирует решение комитета народный депутат от Луганщины Сергей Шахов, строительство новой ветки могло бы восстановить полноценное железнодорожное сообщение в Луганской области, которое было нарушено оккупацией. К тому же, ни Укрзализныця, ни правительство не могли найти денег для этого проекта с 2016 года. А тем временем область тратит миллионы на ремонт дорог, которые взяли на себя весь грузопоток северных и восточных районов Луганщины.
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"Наша команда давно работала над этим вопросом. Мы несколько лет инициировали открытие дополнительной жд ветки в регионе, отправили сотни запросов в Министерство инфраструктуры, Укрзализныци, руководство государства, и вот наконец, нас услышали. Реализация этого масштабного инфраструктурного проекта повлияет на жителей всей области, а это более двух миллионов населения, и будет иметь не только экономический эффект, но и большое социальное и политическое влияние на развитие ситуации в регионе. Это даст возможность остановить отток населения, создать новые рабочие места и открыть новые перспективы для бизнес-среды региона", - отметил политик.
Нардеп добавил, что из-за оккупации некоторых районов Луганской области Луганская ТЭС, которая поставляет электричество для значительной части Луганщины, оказалась изолированной от железнодорожного сообщения с Украиной. Поэтому она не может получать уголь из Украины, а вынуждена закупать его из России.