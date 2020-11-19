Президент России Владимир Путин удивил своим состоянием во время совещания с чиновниками

В частности, в Telegram-каналах распространили ролики, на которых президент России не смог сдержать кашель во время онлайн-совещания (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ряд СМИ сразу же заподозрил у него коронавирус или воспаление легких, ведь кашель был достаточно глубоким, передает Обозреватель.

Также в Telegram-каналах подчеркнули, что во время "ручной настройки" федерального правительства на борьбу с COVID-19 у главы РФ сели голосовые связки и его голос звучал хрипло, как у больного человека.

"У некоторых регионов нет нефти и газа, падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. Я прошу обязательно учесть этот аспект", – успел сказать Путин.

После этого его голос перешел на хрип, а далее президент страны агрессора и вовсе закашлялся, извинившись за это перед участниками совещания.

Авторы канала, выложившие ролик, в добавок пошутили еще и над тем, что российский лидер неправильно кашлял. "Без комментариев", – подписали они фото-сравнение, имея в виду, что в условиях пандемии важно кашлять "согласно правилам", то есть прикрывать рот не ладонью, а локтем.

А тем временем, пользователи сети прокоментировали данный ролик.

"Совсем плох дед", "Дайте ему воды", "Может помрет", "Конец близко".

Напомним, о вероятной тяжелой болезни Путина говорят уже давно. В последних появлениях на публике у президента РФ замечают "дерганные" жесты, которые могут говорить о его плохом самочувствии. Также поговаривали, что в знаменитой термокружке, с которой он не расстается, может быть лекарство.

Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.

Как сообщала Politeka, Путин из бункера заговорил о похоронах.

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