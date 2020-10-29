Российский президент Владиир Путин в очередной раз вызвал недоумение своим поведением, которое многих снова заставило задуматься о состоянии его здоровья

Во время инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» он делал что-то непонятное с папкой, которая лежала у него на столе. Соответствующее видео уже появилось в сети, передает Politeka.net.

На кадрах видно, что политик зачем-то то открывает, то закрывает папку, потом перекладывает в нее какие-то бумаги и снова не может оторваться от нее.

"Пропагандисты назвали это «стремление к порядку», – пишет телеграмм-канал "Украинский Диалог".

Отметим, что Кремлевский пул РИА несколько месяцев назад опубликовал более «прилизанное» видео, где Путин резво открывает папку и просматривает содержимое. Однако и в этом случае его движения хаотичные и нервные.

Путин. Красная папка. Списки pic.twitter.com/iqwbF0lEZZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 31, 2020

Ранее российский президент уже неоднократно озадачивал своим поведением. Более того, на Западе усомнились в его адекватности. Речь идет об участии главы РФ в заседании дискуссионного клуба «Валдай», на котором он присутствовал виртуально, вещая из своего бункера.

«Коллективный Запад еще раз убедился, что президент России слабеет не по дням, а по часам. Это человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, живущий в своей реальности, и уже не совсем понимающий, что он говорит. Его слова кардинально расходятся с его действиями», – писали в соцсетях.

Напомним, Путин из бункера заговорил о похоронах.

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.