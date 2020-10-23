Российский президент Владимир Путин сделал заявление о перспективах развития РФ, вызвавшее очень оживленную дискуссию в соцсетях
Глава РФ по видеосвязи поучавствовал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и послал своим оппонентам, которые ждут развала России, завуалированную угрозу. Этим моментом в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах», – прочитал Путин с листочка.
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Однако вместо «гордости за страну» слова політика вызвали шквал сарказма в комментариях.
«Опять угрозы. Одни угрозы», «Какой шутник. 350000 человек убыль населения, год назад была в 2 раза меньше. В следующем 700», «Ну оптимизмом, или, как это обозвать в текущем моменте , он уже заразился», «С дедом Россия затухает», «Кто-то написал, а он зачитывает, и это видно невооруженным глазом», «Вещал из бункера смелый вождь!», «Только вот то, что Путин говорил по поводу Турции, напоминает то, как кролик смотрит на удава. Сразу вспомнились слова Эрдогана: "Путин, убирайся с моей дороги!"», «Никто с таким остервенением и скоростью не уничтожает страну, как сам Путин и его клика, состоящая из приближённых олигархов, воров, чиновников – казнокрадов», – пишут под публикацией.
Напомним, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.
Как сообщала Politeka, оккупанты готовятся установить памятник Сталину в центре Донецка.
Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.