Мы сейчас все понимаем, что Майдан был технологией, он закончился Крымом, Донбассом и развалом государства

Такое мнение высказал украинский предприниматель и видеоблогер, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Видеоблогер объяснил, что такое Майдан: народная революция или же государственный переворот.

"Я не был на Майдане, я тогда не жил в Киеве, но мы все были участниками. Мы сейчас все понимаем, что это была технология, это был чисто государственный переворот. Это закончилось смертью, Крымом, Донбассом, войной и развалом государства", - рассказал предприниматель.

По его мнению, правительство нашей страны никогда не работало на украинцев. Он считает, что олигархи являются такими же украинцами и обычными людьми, как и все остальные, просто они успели сделать что-то, чтобы стать элитой.

"На Майдане Порошенко появился просто в конце с обещаниями, это был такой корпоративный сговор, потому что поменяли шило на мыло. Мы должны с вами понимать, он должен быть патриотом и просто работать", - обратился к украинцам видеоблогер.

Сергей Корнак призывает также украинцев к тому, чтобы начать воспитывать в себе настоящих патриотов, независимо от разговорного языка. Также блогер подчеркнул, что Майдан был государственным переворотом, но, в то же время, являлся и народной революцией.

"Я помню свои ощущения, когда люди восстали против воров, когда люди на Майдане мерзли ради идеи, ради лучшей Украины. Нам надо выпить все хорошее со всех стран, потому что мы достойны быть самой лучшей страной, самой богатой, потому что мы много переносим, много терпим", - вспомнил предприниматель.

Напомним, что предприниматель Сергей Корнак заявил, что он не верит в то, что Владимир Зеленский болел коронавирусом.

Как сообщала Politeka, видеоблогер Сергей Корнак сказал, чтобы украинцы готовились к жесткому локдауну.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак назвал все минусы введения полного локдауна в Украине.