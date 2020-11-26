С 2017 года в Украине не предложили никакого прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Такое мнение высказал сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Снегирев проанализировал новую стратегию касательно прекращения войны на Востоке Украины, которую предложил президент нашей страны Владимир Зеленский. Снегирев озвучил предложение украинской стороны касательно налаживания мира на Донбассе.

"Ключевое слово в этом плане является "миротворцы", а сам план, по словам Арестовича, ничем не отличается от плана экс-президента Порошенко. С 2017 года, когда впервые был озвучен вопрос касательно введения миротворческой миссии на Донбассе, с тех пор прошло 4 года, но никакого нового революционного прорыва не предложено", - уточнил Дмитрий Снегирев.

По словам сопредседателя, самым важным фактором для прекращения войны на Донбассе является расширение наблюдательной миссии ОБСЕ. Снегирев подчеркнул, что миротворцы действуют под эгидой ООН, а не ОБСЕ.

"Мандат этой миротворческой миссии должен быть проголосован в совбезе ООН и тогда Российская Федерация использует свое право вето. Мы можем пойти через голосование, обойти наших соседей. Но где гарантии, что мы наберем 2/3 голосов?", - спросил Дмитрий Снегирев.

Не так давно бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что миротворческий контингент не решал вопросы, а только замораживал конфликт.

"Украина должна настаивать на исторической перспективе возвращений территорий. Меня насторожила последняя ремарка в заявлении Арестовича, что вопрос миротворцев уже почти решен. Не дай Бог мы демонстрируем определенные компромиссы, соглашаясь на российский сценарий", - говорит Дмитрий Снегирев.

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