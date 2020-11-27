Владимир Зеленский и его окружение не видит, что потенциальный убийца и смертельный враг – это они сами

Такое мнение высказал телеведущий и художник Сергей Поярков на канале "НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым" в YouTube.

Поярков решил высказать мнение касательно того, что сейчас происходит в стране, раскритиковав работу Владимира Зеленского и упомянув бывшего президента Виктора Януковича. По словам Пояркова, в государстве все плохо, бюджет страны пустой, а виноват во всем президент.

"Сегодня дуэт: бубочки, да, меня, вашего личного политического выкидыша и моего партнера Виктора Федоровича Януковича. Друзья, я это сделал вместе с вами. У нас в стране закончилась эпоха разбавленности. Да, я добился, что кокаин, который попадает в страну, перестали бодяжить. Теперь кокс продается без примесей, я лично это контролирую", - спародировал Владимира Зеленского Поярков.

Затем Поярков решил упомянуть беглого президента Виктора Януковича, также сделав на него пародию. Поярков взял телефон и голосом Януковича заявил, что при Зеленском перестали разбавлять кокаин.

"Я впервые в жизни прохожу, как свидетель, он не врет, он же реально молодец, эту штуку при нем перестали разбавлять. Я тоже хотел этого добиться, завезу, бывало тонн 5 коксика, тут же Микола Янович прибежит и разбавит. А он разбавит то зубным порошком, то мелом, но однажды он взял и разбавил кокс гипсом, это была трагедия", - высмеял Януковича Поярков.

По словам Пояркова, в нашей стране давно не было такой катастрофы, как сегодня, а виноват во всем Владимир Зеленский и его окружение. Поярков уточнил, что частникам, которые выиграли тендера, никто ничего платить не будет, поскольку денег в государстве нет.

"Я не понимаю, почему Зеленский и его окружение не понимают, что смертельный враг и их потенциальный убийца – это они сами. Они видят своего убийцу утром, когда чистят зубы. Каждый человек – звездец вашему счастью. Главный виновный сидит в президентском кресле", - обвинил Зеленского Поярков.

Напомним, что президент ВладимирЗеленский решил подать в суд на ведущего Сергея Пояркова за его резкие высказывания.

Как сообщала Politeka, СБУ подозревает ведущего Сергея Пояркова в угрозе убить Владимира Зеленского.

Также Politeka писала, что телеведущий Сергей Поярков попал в скандал из-за оскорбления Владимира Зеленского.