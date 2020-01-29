Жесткие слова про Владимира Зеленского привели к тому, что художником и блогером Сергеем Поярковым заинтересовалась СБУ

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

СБУ подозревает популярного блогера, художника и телеведущего Сергея Пояркова в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Шевченковский районный суд Киева уже вынес первый вердикт в этом деле, отпустив подозреваемого под личное обязательство.

Ранее блогер заявил, что СБУ сначала вызывала его на допрос в качестве свидетеля, а затем ему было объявилено о подозрении в угрозе причинения вреда президенту Украины. Сегодня по этому делу состоялось судебное заседание.

Пояркову правоохранители инкриминируют статью 346 (ч.1) УК, за которую художнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Статья касатеся угроз убийством, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества относительно президента Украины.

Сам Поярков после вынесения решения суда объяснил, что его хотят привлечь к ответственности за нелицеприятные высказывания в адрес президента.

Отметим, что в эфире украинского телевидения и в своих блогах на YouTube Поярков неоднократно резко высказывался о Владимире Зеленском и даже его семье.

Так, в одном из видео на YouTube Поярков назвал Зеленского "зеленым чебурашкой, хамовитым мальчиком Вовой". Также Поярков разразился матами в адрес президента за то, что тот обращался на "ты" к бойцам АТО в Золотом.

В другом скандальном эпизоде Поярков в эфире Прямого назвал Зеленского «тупым и маленьким чмятком», «маленьким криворожским сцикунятком», а также сорвался на ряд других бранных высказываний о президенте.

В результате на канал поступила жалоба, которую получил Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Сообщалось, что в программе «Поярков News» посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань. В частности, он называет президента "зеленое чмо", Украину – "страной тупых индейцев" и так далее.

Напомним, Порошенко попытался отомстить Зеленскому за Новый год и поплатился.

Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко.

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