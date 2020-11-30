Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев фактически лоббирует принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины, об этом
В сообщении активистов говорится о том, что по задумке Гетманцева и Ковальчука, оценкой всех ввозимых в Украину автомобилей на эксклюзивных правах будет заниматься компания УкрАвто
Телеграмм-канал ЗеРада
"Закон Гетманцева-Ковальчука практически закрывает возможность для остальных компаний и физлиц заниматься ввозом в Украину автомобилей", - говорится в
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Согласно опубликованным материалам, Укртрансбезопасность будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей. Ежегодная прибыль оценивается в 10 млн долларов.
О проблемах с законопроектом по растаможке автомобилей также
Так, по заявлениям главы организации, Даниил Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически
Однако