Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев фактически лоббирует принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины, об этом сообщило ГО “АвтоЕвроСила” на своей странице в Фейсбук, пишет КП в Украине.

В сообщении активистов говорится о том, что по задумке Гетманцева и Ковальчука, оценкой всех ввозимых в Украину автомобилей на эксклюзивных правах будет заниматься компания УкрАвто олигарха Тариэла Васадзе . Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долларов.

Телеграмм-канал ЗеРада сообщает , что согласно документу, право на эксклюзивную растаможку авто получит брокерская компании PST, которую возглавляет помощник Ковальчука Савчук . Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долларов.

"Закон Гетманцева-Ковальчука практически закрывает возможность для остальных компаний и физлиц заниматься ввозом в Украину автомобилей", - говорится в сообщении .

Согласно опубликованным материалам, Укртрансбезопасность будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей. Ежегодная прибыль оценивается в 10 млн долларов.

О проблемах с законопроектом по растаможке автомобилей также сообщают представители общественной организации “Авто Евро Сила”.

Так, по заявлениям главы организации, Даниил Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически заблокировали рассмотрение в парламенте законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах. Принятия именно этого документа требуют активисты и владельцы таких авто.