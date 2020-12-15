Комиссии Киеврады сформированы справедливо с широким представительством всех фракций и должны работать в интересах киевлян. Об этом в интервью Униан сообщил Артур Палатный, член политсовета партии «УДАР», нардеп VII-VIII созывов, который возглавлял Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

Он отметил: главным критерием для членов и глав комиссий был профессионализм, а не партийная принадлежность. «Виталий Кличко с самого начала акцентировал: мы хотим консолидировать все фракции и не собираемся устраивать драку за комиссии. На мой взгляд, они сформированы справедливо, сбалансировано с представительством всех фракций. Нас это устраивает», — сказал Артур Палатный.

Политик также добавил, что «УДАР», который стал вторым в Киевраде по числу мандатов, поступился личными амбициями и возглавил только две комиссии, как и представители «Голоса», «Единства», «Батькивщины», ОПЗЖ. Недовольство некоторых депутатов составом комиссий Артур Палатный назвал «политикой». «Мы не жалуемся на то, что у нас меньше преференций и наши права не учли. Призываю всех депутатов отказаться от такого деструктивного подхода и начать работать. Киевлянам не интересны ссоры и выяснение отношений, им нужен результат и чем быстрее, тем лучше», — добавил Артур Палатный.

Он также позитивно оценил усилия столичной власти по борьбе с Covid-19. Город своими силами подготовил порядка 5 тысяч коек в коммунальных медучреждениях, почти половина из них — с подачей кислорода. Стартовала подготовка логистики к приему вакцины. Кроме того, городская власть остается в тесной коммуникации с бизнесом и намерена продлить льготы тем, кто наиболее пострадал от карантинных ограничений. Еще одно важное голосование на ближайшей сессии — принятие бюджета на 2021 год. На финансирование учреждений здравоохранения и целевые программы в нем предусмотрено 5,5 млрд грн.

По мнению Артура Палатного, несмотря на коронакризис в 2021 году город сможет в полном объеме профинансировать запланированные инфраструктурные объекты. Среди них станции метро Мостицкая и Проспект Правды, реконструкция Арсенальной площади и Центрального автовокзала. Строительство моста на Оболонской набережной и велодорожки от Подола до моста Патона. «Виталий Кличко возглавил Киев в 2014 году и за это время неоднократно демонстрировал свою способность быть эффективным менеджером в самых сложных условиях. Уверен, коронакризис не помешает реализовать эти проекты», — сказал политик.