Графіки відключення світла в Харківській області на 19 жовтня передбачають планові роботи в місті Люботин Харківського району.

Графіки відключення світла в Харківській області на 19 жовтня охоплюють десятки вулиць, провулків і в'їздів.

За інформацією Люботинської міської ради, обмеження діятимуть із 08:00 до 17:00. На цей час мешканцям зазначених адрес варто підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

Де не буде електрики 19 жовтня

До переліку потрапили вулиці Індустріальна, Історична, Анатолія Абросімова, Андрія Гнідця, Вільна, Валерія Лобановського, Василя Данилевського, Водянська, Гавенка, Громадянська, Державна, Дмитрівська, Досягнень, Дружби, Дуншовська, Духовська та Заводська.

Також планові роботи охоплять вулиці Камишевату, Караванську, Княжу, Короленка, Коцюбинського, Курортну, Миру, Олімпійську, Підгірну, Полтавську, Полтавський Шлях, Прибережну, Ревчанську, Родини Кошиць, Садову, Світлу, Слобожанську, Табірну, Тарасівську, Технічну, Транспортну, Ударну, Філософську, Франка та Чехова.

Знеструмлення торкнеться й низки в'їздів, зокрема Вільного, Гвардійського, Західного, Охтирського та Транспортного. Серед інших адрес — в'їзди 8 Березня, 92-ї бригади імені Івана Сірка, Івана Багряного, Індустріальний, Історичний, Березівський, Борівський, Вінницький і Вишневий.

Графіки відключення світла в Харківській області на 19 жовтня містять також конкретні номери будинків. Повний перелік охоплює значно більше адрес, ніж можна навести в короткому огляді.

Як перевірити свою адресу

Щоб з'ясувати, чи стосуватимуться роботи вашого будинку, перегляньте повне повідомлення на сайті Люботинської міської ради. Там опубліковані адреси з номерами будинків, зокрема для в'їздів і вулиць, де обмеження діятимуть упродовж зазначеного періоду.

Графіки відключення світла в Харківській області на 19 жовтня передбачають завершення робіт о 17:00. Мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони й павербанки та врахувати можливі незручності під час користування електроприладами.