Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 20 по 26 жовтня обіцяє одещанам мінливу осінню погоду: опади прогнозують аж п'ять днів із семи, а денна температура тримається в межах +16...+17°.

Минулого тижня синоптики вже попереджали про дощі в Одеській області, і нова сьома доба жовтня знову проходитиме під знаком мінливої хмарності та частих опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 20 по 26 жовтня денна температура повітря в Одеській області коливатиметься в межах від +16° до +17°, а нічна — від +12° до +16°.

У вівторок, 20 жовтня, буде малохмарно, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі охолоне до +14°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 21 жовтня, очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень термометри покажуть +16°, а вночі стовпчики опустяться до +12° — це буде найпрохолодніша ніч тижня.

У четвер, 22 жовтня, хмарність залишиться малою, вдень повітря прогріється до +17°, вночі — до +15°. Знову можливі опади.

У п'ятницю, 23 жовтня, хмарність стане мінливою, денна температура утримається на позначці +17°, нічна складе +15°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 24 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +16°, вночі охолоне до +15°.

У неділю, 25 жовтня, очікується малохмарно, вдень температура підніметься до +17°, вночі — до +16°. Можливі опади.

У понеділок, 26 жовтня, погода залишиться схожою: малохмарно, вдень +17°, вночі +16°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішою доба тижня буде четвер, 22 жовтня, а також п'ятниця, неділя та понеділок, коли вдень очікується до +17°. Найпрохолодніше вдень буде у вівторок та суботу — до +16°, а найхолоднішою ніччю стане ніч проти середи, коли повітря охолоне до +12°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 1°, проте опади прогнозують цілих п'ять днів із семи — у вівторок, четвер, п'ятницю, неділю та понеділок.

Зважаючи на часті опади, одещанам варто мати при собі парасольку та взуття з гарною протектором, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через можливу слизькість. Оскільки нічна температура подекуди опускається до +12°, у вечірні та ранкові години варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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