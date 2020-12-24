Украинскому правительству пока нечем гордиться, ведь реальных достижений у страны за последние годы не было

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он обратил внимание на то, что во власти любят ставить себе в заслуги ремонт дорог. Однако, по словам ведущего, это просто работа государства, но никак не повод для гордости.

«Вменяемые люди гордятся тем, что украинцы перестали вымирать. Не минус 300 тысяч в год, вот как сейчас, а хотя бы вышли в ноль. Вот этим гордятся, а не воровством на дорогах», - подчеркнул Лесев.

Еще больше вопросов вызывает новый бюджет, принятый Верховной Радой.

«Посмотрите на свои платежки по коммуналке – они же неадекватные. Посмотрите на принятый Радой бюджет. 62% расходов – это чиновники, силовики и обслуживание внешнего долга. Мы живем в стране, где абсолютное меньшинство доит всех остальных. Мы живем в стране с тотальной социальной несправедливостью. Где одни с бюджета получают миллионные зарплаты, а другие не могут позволить каждый день купить мяса», - возмутился ведущий.

Он добавил, что у украинских чиновников все хорошо, ведь они могут брать деньги на роскошную жизнь из общего бюджета не задумываясь над тем, как его увеличивать.

Напомним, Лесев указал на проблемы в украинских госкомпаниях, озвучены схемы.

Как сообщала Politeka, Лесев раскрыл главную опасность для ФОПов уже с 1 января: "Страна получит полное...".

Также Politeka писала, что Игорь Лесев указал Владимиру Зеленскому на его ошибки: "Так делают только тупые и недоразвитые".