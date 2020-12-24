Украинскому правительству пока нечем гордиться, ведь реальных достижений у страны за последние годы не было
Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.
Он обратил внимание на то, что во власти любят ставить себе в заслуги ремонт дорог. Однако, по словам ведущего, это просто работа государства, но никак не повод для гордости.
«Вменяемые люди гордятся тем, что украинцы перестали вымирать. Не минус 300 тысяч в год, вот как сейчас, а хотя бы вышли в ноль. Вот этим гордятся, а не воровством на дорогах», - подчеркнул Лесев.
Еще больше вопросов вызывает новый бюджет, принятый Верховной Радой.
Беда с 90-летним Чапкисом: легенда «Танців з зірками» поделился кадром с больничной койки, как он выглядит
"Ее голос очаровывал всех вокруг": остановилось сердце легендарной певицы
50-летняя Билык показала себя до пластики, поражающее фото: "Какая же вы здесь..."
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
«Посмотрите на свои платежки по коммуналке – они же неадекватные. Посмотрите на принятый Радой бюджет. 62% расходов – это чиновники, силовики и обслуживание внешнего долга. Мы живем в стране, где абсолютное меньшинство доит всех остальных. Мы живем в стране с тотальной социальной несправедливостью. Где одни с бюджета получают миллионные зарплаты, а другие не могут позволить каждый день купить мяса», - возмутился ведущий.
Он добавил, что у украинских чиновников все хорошо, ведь они могут брать деньги на роскошную жизнь из общего бюджета не задумываясь над тем, как его увеличивать.
Напомним, Лесев указал на проблемы в украинских госкомпаниях, озвучены схемы.
Как сообщала Politeka, Лесев раскрыл главную опасность для ФОПов уже с 1 января: "Страна получит полное...".
Также Politeka писала, что Игорь Лесев указал Владимиру Зеленскому на его ошибки: "Так делают только тупые и недоразвитые".