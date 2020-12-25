Украинский режиссер Олег Сенцов, бывший узник Кремля, оскандалился своим заявлением по поводу похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса

В новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев разгромил Сенцова за опрометчивое высказывание, развенчав его гордое звание "героя Украины" и раскрыв зрителям правду на его режиссерское прошлое.

"Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого нужно еще много похорон", - именно так прокомментировал трагедию в своем Фейсбук Сенцов.

"Вот смотрите. Хоронят человека. Вот даже без эпитетов – больше 100 тысяч человек пришли к его гробу. Зима, корона, рабочий день – а люди просто стояли в очереди, чтобы подойти к гробу. И тут кусок го*на рассуждает о совке...", - прокомментировал ситуацию Лесев.

Блогер сравнил режиссера с главным героем сказочной повести "Крошка Цахес".

"История Сенцова – это чистой воды история о Крошке Цахесе. Уродливого телом и душой карлика превратили в режиссера. Объявили узником совести и нарекли героем страны. А это всего лишь душевное и моральное ничтожество. Жалкий злобный неудачник, который ничего не умеет и ничего никогда не сможет. В мешке с мусором больше ценности, чем в Сенцове", - подытожил Лесев.

Напомним, Лесев указал на проблемы в украинских госкомпаниях, озвучены схемы: «У ребят все на мази»

Также Politeka писала, что Игорь Лесев указал Владимиру Зеленскому на его ошибки: "Так делают только тупые и недоразвитые".