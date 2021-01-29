Олигарх Игорь Коломойский лоббирует перераспределение средств, которые привлекались для выплаты долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики, на счета госкомпании «Энергоатом», поскольку там в различных коррупционных схемах задействованы его компании.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук, напомнив, что Нацкоміся по энергетике (НКРЕКП) пытается заставить ГП «Гарантированный покупатель» нарушить закон – не выплатить задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии от полученных от госбанков средств в объеме 10,3 млрд грн, отдав деньги «Енергатому»

«На спасение «Приватбанка» государство потратило 155 млрд. наших с вами денег... Пикантность ситуации в том, что виновник доведении «Приватбанка» до неплатежеспособности и интересант передачи средств «Энергоатома» вместо ВИЭ один и тот же – одиозный олигарх Коломойский. Потому что «черные дыры» в балансе «Энергоатома» возникли потому, что госкомпания продает весь объем электроэнергии (кроме предназначенной для населения) с немалой скидкой компаниям, аффилированным с Коломойским», - написал Кушнирук.

По его словам, Коломойский из-за связей в офисе Президента подталкивает НКРЭКУ к крайне сомнительным постановлениям/наставлениям.

"Если отдать «Энергоатому» 60% (как было в постановлении НКРЭКУ), или 50% (как было в наставлении НКРЭКУ) этой суммы, то госбанки получат очередной прирост т. н. проблемных неработающих активов (NPL). Потому что производители ВИЭ, не получив расчетов (которые и без того им задерживают три четверти года), не смогут погасить свои кредиты перед госбанками. Конечно, хоть 50%, хоть 60% кредита госбанков мгновенно исчезнут в «черной дыре» коррумпированного «Энергоатома». И 100% исчезнут... господин Коломойский поможет», - написал Кушнирук.

Он подчеркнул, сейчас ситуация с NPL в госбанках далека от нормальной. По состоянию на начало декабря 2020 года доля NPL в кредитных портфелях «Ощадбанка», «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка» составляла 43%, «то есть, едва ли не половина кредитного портфеля – проблемная и безнадежная».

Экономист указал, что в случае нерасчетам по долгам перед ВИЭ и дальнейшего непогашение ими кредитов перед госбанками, объем NPL возрастет. Госбанки "благодаря" постановлениям / установкам НКРЭКУ перестанут соответствовать нормативным требованиям НБУ. Государству (в лице Минфина) придется искать деньги на докапитализацию банков.

"В прошлом году Совет по финансовой стабильности утвердил план по снижению NPL в госбанках. Утверждение плана является выполнением одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ. Не менее важным структурным маяком сотрудничества с МВФ является выполнение плана по снижению NPL в госбанках. Поэтому последовательности Коломойскому не хватает – все для разрыва сотрудничества с Западом, все для возвращения в объятия Путина», - подчеркнул Кушнирук.

Как известно, созданный в феврале 2018 года энерготрейдер "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским. Эта компания участвует в схемах перепродажи электроэнергии госкомпаний «Центрэнерго» и «Энергоатом», что заводит их в убытки.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 выпуск ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.