Формирование эффективного коалиционного правительства – это прежде всего вопрос совместного действия разных ветвей власти. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко, комментируя возможное формирование парламентской коалиции с участием «Батькивщины».

«Президент, избранный с высоким уровнем поддержки граждан, должен быть готов к такому взаимодействию. Прошлогодняя история с назначением Дениса Шмыгаля Премьер-Министром, и сегодняшние попытки ОП так же «мягенько» завести в Кабмин Юрия Витренко с перспективой на Премьера показывают, что такого понимания со стороны Офиса Президента пока что нет», - констатировал Николаенко.

По его словам, тестом для власти на понимание ситуации станет возможное, уже третье по счету, представление в Верховной Раде Юрия Витренко на должность Вице-Премьер-министра.

«Если на следующей неделе депутатам в третий раз предложат кандидатуру Витренко на пост в правительстве, это будет означать, что Украина пойдет по сценарию углубления кризиса», - констатировал Андрей Николаенко.