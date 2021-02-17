Народный депутат Антон Поляков в своем новом блоге на YouTube рассказал о требованиях МВФ по поводу Фонда борьбы с COVID-19 в Украине и медреформы.

«Фонд борьбы с COVID-19 – это золотая тема правительства. МВФ потребовало провести его аудит. А вот тут все очень не просто. Это, мягко говоря, не очень удобный вопрос для Зеленского и его власти. Потому что значительная часть средств этого фонда была пущена на строительство дорог», - говорит Поляков.

По его мнению, власти неудобно говорить о медреформе, которую сам же Зеленский осуждал в период предвыборной гонки.

«Не хватает рычагов и законопроектов для реанимации? Пожалуйста, я подал законопроект – но его заморозили. А заморозили, потому что западу нужна платная медицина для сбыта товаров их фармкомпаний», - добавляет он.

По словам Полякова, на прошлой неделе уже стал вопрос о поднятии цен на лечение онкобольных.

«Это и так одно из самых дорогих лечений в стране и практически каждый второй умирает от рака только потому, что у него нет возможности оплатить это лечение. Но Западу и тут удобно. Ему не нужны больные люди, им нет дела до решения этих вопросов – им нужны те, кто сможет их потом обслуживать на нашей же территории», - добавляет политик.

Поляков задается вопросом, какой можно из этого сделать вывод.

«Рука руку моет. МВФ закручивает нам гайки по полной и как капризная «баба» еще больше требует к себе внимание и выполнения ее желаний», - резюмирует он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что скорая помощь будет приезжать к одесситам по-новому: что изменится.

Кроме того, ранее политолог Андрей Миселюк заявлял, что вместо медреформы власть руками министра Степанова просто хочет «купить» врачей перед выборами.